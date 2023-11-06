التموين: المخزون الاستراتيجى من السكر يكفي حتى إبريل ‏‎2024‎‏

تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية الممثلة في هيئة السلع التموينية على ‏‏100 ألف طن سكر ابيض ويصل في النصف الثان من الشهر الجاري.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتى لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبيه احتياجات ‏المواطنين من سلع الهامة التي تدخل ضمن مبادرة خفض الأسعار.

وأشار “المصيلحي” أن ‏المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى أبريل 2024، منوهًا ان شهر يناير ‏وفبراير القادمين سوف يكونا بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر وهو ما ‏يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر ايضا.

وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير احمد كمال، ان الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ بمخازنها يوميا مابين 2000 الي 3000 ‏طن سكر/يوم، لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين ‏من الدعم.

وأشار “كمال” أن الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تساهم فى تلبيه احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.