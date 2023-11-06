التموين: المخزون الاستراتيجى من السكر يكفي حتى إبريل ‏‎2024‎‏

تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية الممثلة في هيئة السلع التموينية على 100 ألف طن سكر ابيض ويصل في النصف الثان من الشهر الجاري.
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتى لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبيه احتياجات المواطنين من سلع الهامة التي تدخل ضمن مبادرة خفض الأسعار.
وأشار “المصيلحي” أن المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى أبريل 2024، منوهًا ان شهر يناير وفبراير القادمين سوف يكونا بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر وهو ما يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر ايضا.
وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير احمد كمال، ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ بمخازنها يوميا مابين 2000 الي 3000 طن سكر/يوم، لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين من الدعم.
وأشار “كمال” أن الكميات التي تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تساهم فى تلبيه احتياجات الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.