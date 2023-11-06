ماليزيا تُوجه الشكر لمصر لجهودها الحثيثة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لغزة

وجه النائب الأول لرئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي، ووزير الخارجية الماليزي زمبري عبد القدير، الشكر للحكومة المصرية على جهودها الحثيثة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لغزة بشكل عام، وعلى سرعة الاستجابة للطلب الماليزي بإرسال المساعدات، وخاصة في ظل تلقي الحكومة المصرية لعدد كبير من الطلبات المماثلة.

جاء ذلك خلال مراسم شحن الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية الماليزية لغزة، والتي جرت بمطار كوالالمبور الدولي، بمشاركة السفير رجائي نصر سفير جمهورية مصر العربية في كوالالمبور والوكيل الدائم لوزارة الخارجية، فضلا عن كبار مسئولي وزارة الخارجية الماليزية، والسفير الفلسطيني في كوالالمبور وعدد من سفراء الدول الإسلامية في مراسم الاحتفال، بالإضافة إلى 50 منظمة من منظمات المجتمع المدني، والتي ساهمت في جمع تلك المساعدات.

وأشاد وزير الخارجية الماليزي- وفقا لبيان وزارة الخارجية، اليوم الإثنين- على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)- بالعلاقات المتميزة التي تجمع قيادتي البلدين، والتي أعطت زخمًا ودفعة كبيرة للتعاون المشترك، وهو الأمر الذي يجب توظيفه لصالح الشعبين ومن أجل مساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق.