تعرف على سبب توتر علاقة ثنائي الزمالك شيكابالا وفتوح

توترت علاقة شيكابالا لاعب الزمالك مع أحمد فتوح في الساعات الماضية، وذلك بعد أزمة مع الفريق ورفضه المشاركة في لقاء زد الأخير، حيث رفض فتوح الاستماع لتعليمات شيكابالا قائد الفريق بعدم إثارة المشاكل في الفترة الحالية.

وقامت إدارة الزمالك بمعاقبة أحمد فتوح ماليا وعرضه للبيع، ثم رد فتوح بحذف صفحة الزمالك من متابعاته على انستجرام، الأمر الذى دفع شيكابالا لحذف فتوح من الانستجرام الخاص به لتصل علاقة الثنائي إلى طريقة مسدود.

وتسلم معتمد جمال مدرب عام الزمالك والقائم بأعمال المدير الفني لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، مهام عمله في النادي عصر اليوم الاثنين، وذلك بقيادة مران الفريق الأبيض بملعب النادي في ميت عقبة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل باستاد القاهرة الدولي.

وكان مجلس إدارة الزمالك قرر تعيين رسميا معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني عقب توجيه الشكر للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني ومساعده فريدي هيرناندو ومدحت عبدالهادي المدرب العام.

وخسر فريق الزمالك درع الدوري في الموسم الماضي ويواجه صعوبات كبيرة هذا الموسم أيضًا محليًا.