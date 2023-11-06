استئناف وصول الجرحى الفلسطينيين لمعبر رفح مجددا بعد توقف 3 أيام

استقبلت السلطات المصرية اليوم أول دفعة من جرحى قطاع غزة بعد فترة توقف من مساء الجمعة وحتى عصر اليوم الاثنين.

وقد استانف الجانب الفلسطيني اعادة ارسال الجرحى الي الجانب المصري مجددا بعد ضمانه عدم اقصف الاسعافات الفلسطينيه من قبل الطيران الإسرائيلي بوساطه مصر.

وقد استقبلت مصر حتى بعد عصر اليوم 7 جرحي فلسطينيين جاري ارسالهم للمستشفيات المصري وجاري استقبال المزيد من الجرحى الفلسطينيين عبر معبر رفح البري.

وحصلت "البوابة نيوز"، علي احصائية عمل معبر رفح البري من يوم الاربعاء الموافق 1/11/2023 حتي يوم الجمعة تاريخ 3/11/2023

اجمالي الاجانب (1047)

اجمالي عدد الجرحي(84)

اجمالي عدد المرافقين(65)

◼️ الاربعاء 1/11/2023

47 جريح

29 مرافق

350 اجنبي

◼️ الخميس 2/11/223

21 جريح

21 مرافق

342 اجنبي

◼️ الجمعه 3/11/2023

16 جريح

15 مرافق

355 اجنبي