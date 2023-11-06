"صيحة لأطفال غزة" بمهرجان الشعر العالمى بأمريكا اللاتينية

قدّم الشاعر العربي عصام خليفة (من مصر ) قصائد عن اطفال فلسطين خلال مهرجان الشعر العالمي المقام بكوستاريكا و الذي يشرف على تنظيمه الشاعر "نوربيرتو ساليناز" و يجمع نخبة من أكبر شعراء العالم وجاء التقديم لخليفة خلال عدّة قراءات شعرية لشعراء من عدة دول في العاصمة "سان خوسيه" و مدن مختلفة في انحاء كوستاريكا مثل سان إسيدرو و مونت ڤيرد

وقد كان التفاعل قويا و مميزا من جمهور و شعراء أمريكا اللاتينية

حيث قام بعضهم بتقديم قصائد عن أطفال غزة باللغة الإسبانية مثل الشاعر الكوستاريكي "إلڤين سولانو" و الذي قدم قصيدة "أطفال لا وطن لهم"

جدير بالذكر أن الشاعر عصام خليفة قام بتقديم ملفًّا كاملا عن أطفال فلسطين منذ بداية مسيرته الشعرية من خلال مجموعة قصائد بالفصحي منها :

"و يبقى النخيل "و"الخس الأخضر"

و"صيحة في السماء القدسية"

و"عودي"و"حطّين"و"في يوم تكريم الحجارة"

"في محنة القصيدة"و"حجر"و"لِمَن نبدع"

"لن أقبَل المنفى وطنًا "و بالعامية المصرية "توكة ريما"و غيرها

وخلال المهرجان وقبل القاء قصائده قال جئتكم برسالة من طفل فقَد مساندة العالَم و لم يفقد عزيمته و فقد بيته و لم يفقد براءته

و فَقَد أبويه و لم يفقد إيمانه بالوطن

جئتكم أحمل صورًا لأجمل كائنات الكون و أروع آيات الصمود لطفل يرفض التفاوض على حقه حتي و هو يحتضر ليكتب بدمائه على لعبته التي حطمها القصف ليعلن "لن نبرح أرضنا "إنهم أطفال غزّة يا سادة .. بل رجالُها.

الجدير بالذكر ان الجنسيات المشاركة تضم

الصين إسبانيا المكسيك كوستاريكا الاكوادور الارجنتين الهند السلفادور كنداو غيرها