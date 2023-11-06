رئيس الوزراء الفلسطيني يرفض قرار تل أبيب باقتطاع مبالغ جديدة من أموال المقاصة.. أشتية: غزة جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن قرار الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ جديدة من أموال المقاصة، سياسي يهدف إلى فصل غزة عن الضفة، مشددا على أن القيادة الفلسطينية لن تسمح بذلك ولن تقبل بهذا الفصل.

وأكد اشتية، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته برام الله الاثنين، أن غزة جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني، وجزء جغرافي أساسي لدولة فلسطين.

وأضاف اشتية: "هذه الأموال هي أموال شعبنا، وسنستمر في المطالبة بها بأكملها حتى نحصل عليها"، مشيرا إلى أن هناك تدخلًا دوليًا في هذا الأمر، على أمل أن يأتي بالنتيجة المرجوة خلال الأيام القادمة، مؤكدا أن المال ليس أغلى من دم الأطفال في غزة والضفة.

وأوضح أن المشاهد في غزة تتجاوز طاقة الإنسان على التحمل، أطفال يُقتلون بالقنابل وجوعا وخوفا، وجرحى بلا علاج، ومركبات إسعاف تُقصف على البث المباشر، وأصبحت لا تلبي نداء الاستغاثة.

وطرح تساؤلًا مفاده:كم شهيدا فلسطينيا تحتاج إسرائيل لكي تنتقم، وكم بيتا يجب أن يدمر حتى تشبع ماكينة العدوان، وكم جريحا يجب أن ينزف حتى يتلذذ الغزاة بصوت أنين عذاب الأطفال، ومناظر القتل الجماعي للأبرياء.

وتابع: "لم ينقطع خيط الدم النازف في بيت حانون، وبيت لاهيا، وغزة، وجباليا، والدرج، وتل الهوا، وجحر الديك، وعبسان، والمغراقة، وخان يونس، ودير البلح، ورفح، والشوكة، والفخاري، وخزاعة، وبني سهيلا، ومدينة الزهراء، وأم النصر، والبريج، والمغازي، والنصيرات، والزوايدة، والقرارة، وتواصل هذا الخيط مع جنين، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية، وطوباس، وأريحا، ورام الله، والقدس، وبيت لحم، والخليل، وسلفيت".

وأدان اشتية تصريحات وزير التراث الإسرائيلي التحريضية على قطاع غزة، وقال: "لم يكتفِ بـ10 آلاف شهيد، وأكثر من 25 ألف جريح، ومليون نازح، بل يريد أن يرى هيروشيما في غزة، وأن يرى الإبادة الجماعية متحققة بما تملكه إسرائيل من قنابل نووية، هذا المتعطش للدم يريد القتل بهدف القتل".

واستعرض اشتية التصريحات العنصرية المحرضة على قتل أبناء الشعب الفلسطيني لعدد من المسؤولين الإسرائيليين، وأشار إلى أن نتنياهو يبرر القتل، والمجازر، والإبادة الجماعية، فيما وصف وزير الدفاع الإسرائيلي أبناء الشعب الفلسطيني بـ"الحيوانات البشرية".