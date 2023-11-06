المهندس محيي عبد الرحمن حسين مديرا عاما لهيئة الأبنية التعليمية بالمنيا

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قرارا اليوم الإثنين بتعيين المهندس محيي عبد الرحمن حسين مديرا عاما للهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنيا.

الجدير بالذكر أن المهندس محيي عبد الرحمن حسين تدرج في الوظائف من مهندس تنفيذي بالهيئة ثم رئيسا قطاع ثم مديرا للمشروعات ثم نائبا لمدير عام المنطقة ثم مديرا عاما المنطقة.

هذا وقد انتهت هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا من إنشاء 23 مدرسة جديدة ودخولها الخدمة التعليمية العام الدراسي الحالي كما يجري العمل 37 مدرسة أخري مابين إنشاء جديد وإحلال كلي وجزئي وتوسعات بالإضافة إلي أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس تمهيداً لدخولها الخدمة العام القادم.