وفاة طالبة بكلية الزراعة بجامعة المنيا بعد حفل تخرجها

انتابت حالة من الحزن والأسى طلاب كلية الزراعة في جامعة المنيا، بعد وفاة إحدى طالبات الجامعة فجأة بعد ساعات قليلة من حفل تخرجها حيث جاءت وفاتها بشكل مفاجئ، ودخلت العناية المركزة وفارقت الحياة في حين أكد زملاؤها أنها لم تكن تعاني من أي أمراض.

وانتشرت حالة من الحزن والألم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الذي تحول إلى نوع من السرادق العزائي لتعزية طلاب الجامعة والتعبير عن حزنهم العميق على فقدان يارا أحمد، طالبة الفرقة الرابعة في كلية الزراعة والتي تميزت بحسن خلقها وحبها للجميع.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الطالبة توفيت بشكل مفاجئ، كما أشاروا إلى أنها كانت تعبر عن سعادتها بحصولها على الشهادة قبل وفاتها بساعات قليلة، فيما دخلت العناية المركزة وفارقت الحياة.

وانعكست حالة الحزن العميقة على أسرة الطالبة يارا أحمد، حيث سيطر الحزن والبكاء الشديد على أفرادها، ونعاها البعض بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم الشخصية على فيسبوك.

مع هذا الخبر المأساوي، يعيش طلاب كلية الزراعة في جامعة المنيا حالة من الحزن والصدمة على فقدان زميلتهم الطيبة يارا أحمد.

وتتوالى التعازي والكلمات المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، معبرة عن الحزن العميق والشوق للفقيدة، التي كانت تذكر الجميع بحسن أخلاقها وروحها المرحة.