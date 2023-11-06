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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عامل قتل شابًا في مشاجرة بينهما بعين شمس

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرر قاضي المعارضات تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل شاب خلال مشاجرة في منطقة عين شمس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت القبض على عامل قتل شابا فى مشاجرة بينهما بمنطقة عين شمس وذلك بعدما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود متوفى بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب به كدمات وسحجات، وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وآخر بسبب خلافات سابقة، قام على اثرها الأخير بالتعدى بالضرب على المجنى عليه، وتوفى متأثرا بإصابته.

 

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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