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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العاهل الأردني يتوجه إلى بروكسل لبحث التطورات الخطيرة في غزة

الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني
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توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، إلى بروكسل في زيارة يلتقي خلالها قيادات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وحكومة بلجيكا. 

وسيبحث العاهل الأردني، خلال الزيارة وفقا لبيان الديوان الملكي، التطورات الخطيرة في غزة وضرورة العمل لوقف الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام، وكذلك العلاقات الثنائية وشراكة الأردن مع كل من الاتحاد الأوروبي والناتو وبلجيكا.

وسيلتقي الملك عبدالله الثاني، الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، ورئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، وأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، وأعضاء مجلس شمال الأطلسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

ويرافق العاهل الأردني في الزيارة، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، فيما أدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة.

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