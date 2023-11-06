"محلية الزينية" و"السكة الحديد" تتعاونان لسرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالأقصر

عقد العميد أحمد الهواري رئيس مركز الزينية شمال الأقصر، اليوم الاثنين، اجتماعا مع الشركات المنفذة لمشروع الصرف الصحي بمركز ومدينة الزينية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمناقشة ما تم الانتهاء منه من الأعمال، وذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير أعمال المشروعات القومية.

وشدد رئيس مركز الزينية، علي سرعة النهو للمشروع مع التنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء منها وفقاً للحداول الزمنية المقررة وذلك للتجهيز لرصف الطرق الرئيسية بالمركز والقري التابعة، وأيضا سرعة البدء فى أعمال الدفع النفقي لمعدية السكة الحديد، حيث تم التواصل مع مدير هندسة السكة الحديد بأسوان المهندس عماد ميخائيل لسرعة انهاء موقف تصريح تهدئة القطار، والذى بدوره تواصل مع المهندس المسئول بشركة المقاولون العرب فرع البحر الأحمر لإرسال التصريح المالي فورا لتسهيل استخراج تصريح التهدئة، وتم إرسال المطلوب وقت الإجتماع.

واختتم الاجتماع، بالاتفاق علي سرعة نهو أعمال توصيل خط قطر 250 مم لمسافة 105 متر طرد وسيب من عمارات الزينية بحري، وحتى محطة رفع الزينية قبلي تنفيذ المقاولون العرب، كذلك أعمال توصيل خط طرد 450 مم بطول 70 متر من محطة العشي لمحطة الصعايدة، وغرف التهوية المتبقية تنفيذ شركة جبالكو، كما تم التنبيه علي الشركات المنفذة بتغطية جميع الغرف لسلامة المواطنين وخاصة طلاب وطالبات المدارس وكبار السن.

حضر الاجتماع، كلاً من حجازي النحاس نائب رئيس مركز الزينية، وحنان محمد يوسف سكرتير عام المركز، ورؤساء القرى ومدير التخطيط بالمركز، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ للهيئة القومية للصرف الصحي، والمهندس وائل حجاجي مدير مشروعات الأقصر فرع البحر الأحمر المقاولون العرب، والمهندس أحمد لطفي المشرف علي المشروع بالمقاولون العرب، والمهندس طارق بسطا عبد الموجود مهندس تنفيذ شركة جبالكو، والمهندس وليد محمد تنفيذ شركة جبالكو، والمهندس عاشور فوزي مدير الطرق بالمركز.

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