بالفيديو.. أستاذ اقتصاديات الصحة: متوقع زيادة انتشار الأنفلونزا والفيروس المخلوي مع دخول الشتاء

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه مع بداية دخول فصل الشتاء تبدأ ظهور موجات متلاحقة من الفيروسات التنفسية وكل عام يكون لها طابع معين بأن فيروس معين يكون الأكثر انتشارًا.

وأضاف "عنان" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن أعوام 2020 /2021/ 2022 كان الفيروس الأكثر انتشارًا هو كورونا وفي عام 2022 ظهر أيضًا الفيروس المخلوي التنفسي، والأنفلونزا.

وتابع، أنه من المتوقع أن يكون هناك زيادة انتشار الأنفلونزا والفيروس المخلوي مع دخول فصل الشتاء نظرا لنشاط الفيروسات التنفسية في فصل الشتاء.

وأردف، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن الأطفال يصابون بفيروس القدم والكف والفم للأطفال وهو عبارة عن بقع حمراء تظهر في الفم أو الكف أو القدم.