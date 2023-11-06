ضبط 1200 كيلو دقيق بلدي و200 بطاقة تموينية للاتجار بالسلع المدعمة بالشرقية

شنت الرقابة التموينيه بالشرقية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابه التموينيه بالمديرية حملة بناءاً على المعلومات الواردة تليفونياً الي المديريه والتي تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق بناحية قرية بني عامر بنطاق مركز الزقازيق ، حيث توجهت الحملة إلى مخزن المشكو في حقه وبالتفتيش تم ضبط 18شيكاره زنة الشيكارة 50 كجم داخل المخزن ، تم التحفظ عليها ومصادرتها وإيداعها بمطحن ناصر بالزقازيق.

كما قامت الحملة بالمرور والتفتيش على مخبز كائن بنطاق القريه وتم تحرير محضر ضد صاحبه لتجميع 6 شكائر دقيق زنة الشيكارة 50 كجم زياده عن الرصيد المفروض تواجده بالمخبز ، تم التحفظ على الكمية وإيداعها بمطحن ناصر ، كما تم ضبط كميه من البطاقات التموينيه قدرها 200 بطاقه تم تجميعها من المواطنين وجاري عرض المحاضر على النيابه العامه لإجراء التحقيقات اللازمه بشأن الوقائع ومرتكبي هذه المخالفات

ومن جانبه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراتموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.