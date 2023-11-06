بعد التهديد باستخدام سلاح نووي لضرب غزة.. سيل من الانتقادات الدولية ضد حكومة الكيان الصهيوني.. أبو الغيط: تصريحات الوزير الإسرائيلي تكرس "العنصرية" تجاه الشعب الفلسطيني

انتفضت الدول العربية والأوروبية ضد التصريح الذي أثاره الوزير الإسرائيلي أميخاي إلياهو، بإلقاء قنبلة نووية على غزة، ويدل هذا التفكير التدميري التخريبي عن عقلية هذا المحتل القائم على الإبادة والمجازر بحق الإنسانية، وبقتل المدنيين الفلسطينيين دون التفرقة بين الأطفال والشيوخ والنساء داخل قطاع غزة، فلم يكتف العدو الصهيوني برشق غزة بكل هذه الصواريخ، وبحجم هذا التدمير بل يريد الإبادة الكاملة للشعب الفلسطيني، فمنذ بدء عملية "طوفان الأقصى" والاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف قطاع غزة دون توقف.

ويوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن مقتل 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل منذ بدء الحرب في غزة.

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: تصريحات الوزير الاسرائيلي تعبر عن الفكر الإرهابي.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن تصريح الوزير الإسرائيلي أميخاي إلياهو بإلقاء قنبلة نووية على غزة، تعبر عن فكر الاحتلال الإرهابي.

وأضاف فتوح، في تصريحات له، اليوم الأحد نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية، أن هذه التصريحات لم تأتِ من فراغ، وإنما هي تعبير عن عقل هذا المحتل القائم على الإبادة والمجازر بحق الإنسانية، وانعكاس واضح لحملات التحريض التي ينادي بها قادة الاحتلال لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه، مشيرا إلى أنها تعكس سلوك وسياسة تاريخية تنظر إلى الفلسطينيين نظرة عنصرية، وتنزع صفة الإنسانية عنهم.

ﺃبو الغيط: تصريحات الوزير الإسرائيلي تدل على امتلاك ﺇسرائيل سلاح نووى

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بشأن قصف غزة بقنبلة نووية، تكرس حقيقة "النظرة العنصرية" للإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطيني.

وقال أبو الغيط، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن التصريح كاشفا ليس فقط لحقيقة امتلاكهم لسلاح نووى، وإنما أيضا للنظرة العنصرية المقيتة للإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو الغيط، أن هذا هو الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال لكل من يدافع عنها في الغرب.

العاهل الأردني يرسل مساعدات طبية ﺇلى غزة.. ويؤكد ضرورة الوقف الفوري للحرب

تمكن سلاح الجو الملكي من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

وقال الملك عبدالله الثاني على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة، سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".

كما ﺃكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، على ضرورة وقف الحرب على غزة وفرض هدنة إنسانية.

وجدد الملك عبدالله الثاني الدعوة لتكثيف الجهود الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى غزة، مؤكدا أهمية دعم المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع وعدم إعاقة عملها.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية التصريحات العنصرية التحريضية والاستفزازية الصادرة عن أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، باعتبارها دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها، وتحريضا مدانا على القتل وارتكاب جرائم الحرب، إلى جانب الجرائم التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة.

السعودية تدين التصريحات المتطرفة الصادرة من الوزير الإسرائيلي

أدانت السعودية بأشد العبارات، اليوم الأحد، التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن "السعودية تدين بأشد العبارات، التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.. وأن عدم إقالة الوزير من الحكومة فورا والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية".

البرلمان العربي يصف تصريحات الوزير الاسرائيلي بالإجرامية والعنصرية

أدان البرلمان العربي تصريحات وزير الثقافة الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وأكد البرلمان العربي في بيان له، أن هذه التصريحات الهمجية تؤكد الطبيعة الإجرامية والعنصرية لسلطة الإحتلال، واستمرار تحديها السافر لكافة القوانين والأعراف الدولية.

ودعا البرلمان العربي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى القيام بمسئولياتها الدولية وإدانة هذه التصريحات واعتبارها إعتراف رسمي من سلطة الاحتلال بامتلاكها الأسلحة النووية وتسجيل ذلك رسميًا.

الإمارات تدين تصريحات وزير إسرائيلي بضرب غزة بـ"النووي"

أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، عن إدانتها للتصريحات غير المقبولة من الوزير الإسرائيلي أميخاي إلياهو بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة،‎ واعتبرت دولة الإمارات أن هذه التصريحات تعد انتهاكا للقانون الدولي، وتحريضا على ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب. كما أنه يثير قلقًا بالغًا بشأن وجود نية لارتكاب جريمة إبادة جماعية.