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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليوم.. دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة في نيويورك بتهمة الاحتيال

دونالد ترامب
دونالد ترامب
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يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الاثنين، أمام المحكمة في نيويورك للإدلاء بإفادته في محاكمة مدنية يواجه فيها اتهامات بتضخيم ثروته بشكل احتيالي لتعزيز إمبراطوريته العقارية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية.

ترامب (77 عاما) الذي يأمل في العودة إلى البيت الأبيض، انطلق إلى السياسة مروّجا لفطنته التجارية التي يقول إنها جلبت له الثروة.

وقبل الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، أكد نجله إريك أنه "متحمس للغاية" للمحاكمة المقرر أن تبدأ عند العاشرة صباحا (15.00 بتوقيت غرينتش) أمام قاضي نيويورك آرثر إنغورون، الذي ساد توتر بينه وبين الرئيس الجمهوري السابق منذ بدء المحاكمة الشهر الماضي.

وخضع ترامب لجلستي استماع على صلة بالتحقيق في هذه القضية، الأولى في العاشر من أغسطس 2022 والثانية في 13 أبريل 2023.

دونالد ترامب تهمة الاحتيال نيويورك