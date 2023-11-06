«الأونروا» تعلن انقطاع اتصالاتها بمعظم موظفيها في غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مساء الأحد، عن انقطاع اتصالاتها بمعظم موظفيها داخل قطاع غزة.

وجاء في بيان الوكالة: "في الوقت الحالي، يواجه قطاع غزة تعتيما في الاتصالات، الأونروا غير قادرة على الاتصال بالغالبية العظمى من فريقنا".

وأشارت المنظمة إلى أن هذا هو الانقطاع الثالث من نوعه خلال 10 أيام.

في وقت سابق من اليوم، أعلنت مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، الأحد، أن جميع خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت داخل قطاع غزة مرة أخرى.

وأضافت في بيان أن ذلك يرجع إلى "تعرض المسارات الرئيسية والتي تم إعادة وصلها سابقا للفصل مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي".

وتابعت: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية والتي تمت إعادة وصلها سابقًا للفصل مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي".