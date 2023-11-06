أميرة أبو زهرة تتألق مع أوركسترا تشايكوفسكى الروسى بالأوبرا.. صور

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مساء أمس الأحد، الحفل الأول لأوركسترا تشايكوفسكى السيمفونى الروسى بقيادة المايسترو فلاديمير فيدوسييف والذى يزور مصر لأول مرة، وذلك وسط حشد جماهيرى من محبى الموسيقى الكلاسيكية.

فعلى المسرح الكبير الذى علق لافتة كامل العدد، وبموهبة مميزة أكدت فكرة توارث الجينات الفنية تألقت عازفة الفيولينة الشابة الواعدة أميرة أبو زهرة - حفيدة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة - فى ظهورها الأول بمصر قادمة من فيينا لتشارك الأوركسترا فى عزف كونشرتو الفيولينة لـ تشايكوفسكى، وإحدى مؤلفات الموسيقار المصرى الشهير راجح داوود بعنوان لحضة موسيقية وشاركاتها شقيقتها مريم أبو زهرة.

وبمهارة فائقة قاد المايسترو المخضرم فلاديمير فيدوسييف الأوركسترا الذي ضم مجموعة من أبرع العازفين ليستكمل برنامج الحفل بمتتالية شهرزاد لـ ريمسكى كورساكوف ويستمتع الحضور بمزيج فنى شمل أعمالا غربية ومصرية فى القالب الكلاسيكي

وكان الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، قد احتفى بالأوركسترا وقائده وعازفيه باعتباره أحد أهم فرق الموسيقى الكلاسيكية فى العالم.

كما أشاد داغر، بالعازفة أميرة أبو زهرة، مؤكدا أنها إحدى المواهب المميزة التى ينتظرها مستقبل مشرق.

ومن المقرر ان يقدم أوركسترا تشايكوفسكى الروسى حفلين آخرين أولهما على المسرح الكبير بمشاركة عازف البيانو آدم جويستريف، وذلك مساء اليوم الإثنين، ينتقل بعدها إلى مدينة الثغر ليقدم آخر عروضه فى زيارته الحالية لمصر حيث تشاركه عازفة التشيللو دالي جوتسيريف، وذلك مساء غدا الثلاثاء 7 نوفمبر الجاري، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".