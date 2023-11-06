قال الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، إن لجنة المتابعة المحلية بالمديرية بدأت بمتابعة مراكز الشباب الواقعة في نطاق إدارة شباب النجيلة.

حيث قامت اللجنة بزيارة مراكز شباب المثاني والزغرات ومركز شباب النجيلة، وتم متابعه كافة السجلات المالية والإدارية والوقوف على مدى قيام المراكز بتنفيذ كافة الأنشطة ومدى التزام المركز بكافة اللوائح والقوانين المنظمه للعمل داخل مراكز الشباب.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم متابعة مدى استعدادات المراكز لاستقبال فصل الشتاء القادم وإجراءات السلامة التي سيتم تطبيقها.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل وانتظامه داخل مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة.

وأكد "رفاعي" أن أعمال لجان المتابعة المحلية لا يقتصر فقط على دورها الرقابي وإنما تتخطى ذلك إلى ما هو أهم من خلال تقييم أداء الهيئات التابعة للمديرية وتعزيز الإيجابيات وتطويرها وتلافى السلبيات ورسم خارطة طريق واضحة للعمل بتلك الهيئات وهو ما يحقق أهداف التنمية المستدامة فى الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

وكيل شباب مطروح: لجنة متابعة محلية للوقوف على أنشطة مراكز شباب النجيلة

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