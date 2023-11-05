طارق مصطفى: البنك الأهلي قدم أداءً قويًا ويستحق الفوز الكبير أمام المصري

أعرب طارق مصطفي المدير الفنى لفريق البنك الاهلي عن سعادته الكبيرة عقب تحقيق فريقه للفوز على فريق المصرى برباعية نظيفة ضمن مواجهات الاسبوع السادس للدوري .

ووجه طارق مصطفي الشكر للجهاز الفني السابق بقيادة بابافاسيليو الذى اجتهد خلال الفترة الماضية.

وافصح مدرب البنك الاهلي أن فريقه قدم أداء متميز على مدار شوطى المباراة امام البنك الأهلي بفضل الإلتزام التكتيكى والروح القتالية العالية لجميع اللاعبين.

واضاف مصطفي أن سيبدأ بالعمل خلال فترة التوقف لتطوير وتحفيظ اللاعبين بعض المهام الخططية ورفع معدلات اللياقة البدنية.

وعبر طارق مصطفي عن سعادته

للتعامل مع إدارة نادى البنك الأهلي المحترفة بقيادة اللواء أشرف نصار ونعدهم بالتقدم خطوات مهمة نحو المكانة التى تليق بإسم نادى البنك الأهلي.