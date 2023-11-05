البنك الأهلي يمطر شباك المصري برباعية في اللقاء الأول لطارق مصطفى

انتهى قبل قليل لقاء المصري البورسعيدي والبنك الأهلي، في خِتام مباريات الجولة السادسة من عُمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستضاف فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق البنك الأهلي على ستاد برج العرب، في المباراة التي جمعت الفريقين في السابعة من مساء اليوم.

وانتهى لقاء المصري والبنك الأهلي، بتحقيق فريق البنك أول فوز له في بطولة الدوري المصري الممتاز تحت قيادة المدير الفني الجديد طارق مصطفى والذي تولى قيادة الفريق خلفًا للقبرصي بابافاسيليو.

واكتسح فريق البنك الأهلي نظيره فريق المصري البورسعيدي بنتيجة 4 - 0، في الجولة السادسة من عُمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل أسامة فيصل هدفي فريق البنك الأهلي في الشوط الأول، حيث تقدم في الدقيقة الأولى، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 15 من عُمر وزمن الشوط الأول.

وبعد انتهاء الشوط الأول بتقدم فريق البنك الأهلي بنتيجة 2 - 0 على فريق المصري، دخل الفريق البورسعيدي شوط المباراة الثاني أملًا في تسجيل هدف يقلص به الفارق.

فاجئ كريم بامبو فريق المصري بتسجيله للهدف الثالث في الدقيقة 54 من الشوط الثاني، تبعه أسامة فيصل ليسجل الهاتريك والهدف الرابع لفريقه في المباراة في الدقيقة 62.

بهذه النتيجة رفع فريق البنك الأهلي رصيده إلى 3 نقاط في المركز 17، بينما تجمد رصيد فريق المصري عند 9 نقاط بالمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري.