منتخب اليد يخسر أمام ألمانيا بنتيجة 28/27 استعدادًا لبطولة أفريقيا بالقاهرة

تعرض منتخب مصر الأول لكرة اليد للخسارة أمام نظيره الألمانى بنتيجة 28/27 في اللقاء الودي الذى جمع المنتخبين الليلة فى ثانى وديات معسكر ألمانيا، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية التى ستقام في القاهرة منتصف يناير المقبل.

وتعادل المنتخب الوطني لكرة اليد مع منتخب ألمانيا في المواجهة الودية الاولي خلال المعسكر الحالي بالمانيا بنتيجة 31-31،

ويقود منتخب مصر الإسباني خوان كارلوس باستور وشهدت تشكيلة الفراعنة غيابات قوية أبرزهم يحيى خالد وأحمد هشام السيد ومهاب سعيد ومحمد ممدوح هاشم وحسن قداح.

ويتواجد مع بعثة منتخب كرة اليد في ألمانيا حالياً عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد.

كان الجهاز الفني لمنتخب كرة اليد قد أعلن قائمته في معسكر ألمانيا لخوض وديتين أمام المنتخب الألماني ضمن استعداداته للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير المقبل.

ضمت القائمة كل من: كريم هنداوي ومحمد علي ومحمد عصام الطيار وأحمد هشام سيسا ومازن رضا وعلي زين وعمر الفولي ومحمد مجدي وأحمد خيري ويحيى الدرع وسيف الدرع و محسن رمضان ومحمد سند وأكرم يسري وإبراهيم المصري وخالد وليد وأحمد عادل و ياسر سيف.