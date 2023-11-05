ads
الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

حماة المستقبل: الأزمات العالمية كشفت أهمية الاعتماد على الصناعة المحلية

مصطفي جعفر سالمان
مصطفي جعفر سالمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال مصطفى جعفر سالمان، أمين عام حزب حماة المستقبل بمحافظة الجيزة، إن الأزمة العالمية الحالية سواء ما بين روسيا وأوكرانيا، أو ما يحدث من اعتداء وحشي من قوات الاحتلال الإسرئيلي على فلسطين، “أثبتت أنه لا بديل عن الصناعة المحلية حتى يكون لدينا اكتفاء ذاتي ولا نتأثر بالأزمات العالمية، فضلا عن تقديم المساعدة لأشقائنا بشكل أكبر” .

وأضاف "سالمان”، خلال تصريحات صحفية: كل الظروف المحيطة داخليا وخارجيا تؤكد أن المنتج المحلى هو الحل لدعم الوطن وللوقف بجانب أشقائنا فى غزة، وأنه وسط ارتفاع اصوات المقاطعة لأغلب المنتجات التي تؤيد الحرب على غزة، لذلك يجب على الحكومة استغلال هذا الوضع وتقديم تسهيلات لأصحاب المشاريع.

وتابع: “من واجبنا ان نحاول مساعدة أشقائنا في فلسطين، وواحدة من طرق المساعدة هي مقاطعة المنتجات المستوردة والأجنبية التي تدعم هذا الكيان، وإيجاد بدائل محلية ذات جودة عالية، عن طريق أن تقوم المنتجات المحلية بتطوير منتجاتها حتي تصل لجودة عالية”.

واختتم سالمان: “الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مرة أكد دعمه للشباب ولأصحاب المشاريع، إذا يجب تسهيل الاجراءات لهم وتقديم الدعم إن أمكن وقتها سنبهر العالم بصناعتنا لأن لدينا مبتكرين كثيرين في مصر، تستطيع أن تنهض بالصناعة المصرية”.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الأزمات العالمية الصناعة المصرية الصناعة المحلية حزب حماة المستقبل