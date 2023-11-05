حماة المستقبل: الأزمات العالمية كشفت أهمية الاعتماد على الصناعة المحلية

قال مصطفى جعفر سالمان، أمين عام حزب حماة المستقبل بمحافظة الجيزة، إن الأزمة العالمية الحالية سواء ما بين روسيا وأوكرانيا، أو ما يحدث من اعتداء وحشي من قوات الاحتلال الإسرئيلي على فلسطين، “أثبتت أنه لا بديل عن الصناعة المحلية حتى يكون لدينا اكتفاء ذاتي ولا نتأثر بالأزمات العالمية، فضلا عن تقديم المساعدة لأشقائنا بشكل أكبر” .

وأضاف "سالمان”، خلال تصريحات صحفية: كل الظروف المحيطة داخليا وخارجيا تؤكد أن المنتج المحلى هو الحل لدعم الوطن وللوقف بجانب أشقائنا فى غزة، وأنه وسط ارتفاع اصوات المقاطعة لأغلب المنتجات التي تؤيد الحرب على غزة، لذلك يجب على الحكومة استغلال هذا الوضع وتقديم تسهيلات لأصحاب المشاريع.

وتابع: “من واجبنا ان نحاول مساعدة أشقائنا في فلسطين، وواحدة من طرق المساعدة هي مقاطعة المنتجات المستوردة والأجنبية التي تدعم هذا الكيان، وإيجاد بدائل محلية ذات جودة عالية، عن طريق أن تقوم المنتجات المحلية بتطوير منتجاتها حتي تصل لجودة عالية”.

واختتم سالمان: “الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مرة أكد دعمه للشباب ولأصحاب المشاريع، إذا يجب تسهيل الاجراءات لهم وتقديم الدعم إن أمكن وقتها سنبهر العالم بصناعتنا لأن لدينا مبتكرين كثيرين في مصر، تستطيع أن تنهض بالصناعة المصرية”.