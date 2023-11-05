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الأحد 05 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دورى روشن.. تشكيل متحفظ للوحدة أمام الحزم

الوحده
الوحده
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أعلن المدير الفنى لفريق الوحدة، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الحزم، وذلك بعد قليل على ملعب "نادى الحزم"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".
جاء تشكيل فريق الوحدة كالتالى:
حراسة المرمى: منير الكجوي.
خط الدفاع: سعيد المولد، عبدالله الحافظ، اوسكار دوارتي، إسلام شعيب هوساوي.
خط الوسط: أنسيلمو دي مورايس، فيصل فجر، فيتو فان كروي، كريغ غودوين، حسين أحمد العيسى.
خط الهجوم: أوديون إيغالو.
يحتل فريق الوحدة المركز الـ 11 برصيد 13 نقطة، بينما يقع فريق الحزم فى المركز الـ 17 برصيد 7 نقاط.

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