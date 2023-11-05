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الأحد 05 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس“الدواء” يستقبل وفدًا من هيئة تنظيم الأدوية بجمهورية الكونغو الديمقراطية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الأحد، وفدًا رفيعًا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، برئاسة كريستيان نتومبا، مدير عام هيئة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية ACOREP، وبامي كازيلا، رئيس غرفة التجارة والصناعة المصرية الكونغولية المشتركة، وممثلين عن سفارة  جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقاهرة.

حضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء، والدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة مجموعة أكديما، وعدد من رؤساء مجالس إدارة شركات الأدوية المصرية.

تم خلال الاجتماع مناقشة آليات التفعيل للأطر التنفيذية الخاصة بمذكرة التعاون المشتركة في مجال المستحضرات الطبية مع وكالة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية، والتي تم توقيعها خلال مشاركة رئيس هيئة الدواء المصرية في سبتمبر الماضي بالمعرض الأول لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية بالكونغو الديمقراطية Medical Exhibition of the Future in Congo DRC، وذلك بهدف تعظيم التكامل التجاري بين البلدين فيما يخص المستحضرات الدوائية؛ تمهيدًا لعقد الشراكات الإستراتيجية بين قطاع الصناعة الوطنية والجانب الكونغولي.

وعقب الاجتماع تم اصطحاب الوفد لجولة بالمعامل المرجعية والرقابية بمقري العجوزة والمنصورية، حيث أشاد الوفد بالمستوي المتطور الذي تمتلكه معامل الهيئة، مما يعكس القدرات المميزة التي تمتلكها هيئة الدواء المصرية كسلطة رقابية، والذي يلقي بظلاله على ارتفاع مستوى الجودة التي تتمتع بها المستحضرات الدوائية المصرية.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لدعم كافة سبل التعاون مع أشقائها الأفارقة، والعمل على دعم نفاذ المستحضرات الدوائية المصرية بالأسواق الإفريقية، وكذا استثمار ريادتها الإقليمية والأفريقية في إطار حصولها على مختلف الاعتمادات الدولية التي تعكس ثقة العالم في المنظومة الرقابية بجمهورية مصر العربية.

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