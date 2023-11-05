رئيس جامعة المنوفية يترأس فعاليات المائدة المستديرة السادسة لأصحاب الأعمال

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، فعاليات إجتماع المائدة المستديرة السادسة لأصحاب الاعمال الذي عقد تحت عنوان "المهارات الأكثر طلبًا في القطاعات المختلفة بالسوق المصري وتوفير فرص عمل لخريجي الجامعة"، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سوزي جوهر مدير المركز، وممثلي الجامعة الأمريكية ومجموعة كبيرة من ممثلي القطاع الصناعي والزراعي ورجال الأعمال.

وتهدف المائدة إلي التعرف على المهارات المطلوب توافرها في خريج الجامعة ليصبح قادرا على إيجاد فرص عمل والتعرف على مجالات التوظيف المتاحة للخريجين بالسوق المصري والتعرف على مقترحات اصحاب الأعمال لتطوير البرامج التدريبية لمواكبة توجهات سوق العمل.

و في بداية الإجتماع رحب الدكتور أحمد القاصد بحضور المائدة، وأعرب عن اعتزازه بوجود المركز بالجامعة، مؤكدا أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني والمراكز التدريبية بالجامعات. وموضحا أن هذه المراكز تعُد نموذجًا متكاملًا لتوجيه الطلاب والخريجين، من خلال تنمية مهارات الطلاب المختلفة

وأكد رئيس الجامعة، علي أهمية الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل محليا ودوليا، مشيدا بمراكز التطوير المهني بالجامعات في مساعدة الطلاب والخريجين على تخطيط مسارهم المهني في سوق العمل واكتساب المهارات المطلقة.

وأضاف أن المشروع يتولى تحديدالإحتياجات والفجوات بسوق العمل، من خلال إجراء الدراسات والزيارات الميدانية وعمل الشراكات مع أصحاب الأعمال، ومن ثم توفير المعلومات اللازمة للجامعات لتعكس نتائج تلك الدراسات في المناهج والبرامج الدراسية في مختلف التخصصات.

وأكد القاصد على أهمية هذه المائدة في إعطاء الفرصة للقائمين علي المراكز للتعرف علي متطلبات القطاع الصناعي والزراعي في خريجي الجامعة للالتحاق بسوق العمل وتبادل الأفكار وخلق فرص تعاون جديدة، مؤكدا أن الجامعة أبرمت العديد من بروتوكولات التعاون مع القطاعين الزراعي والصناعي.

كما أضاف رئيس الجامعة أن جزء كبير من التنافسية بين الجامعات هو قدرتها علي توظيف الخريجين ومدي وجود فرص عمل لخريجها.

وناقش رئيس الجامعة، أوجه التطوير المطلوبة فيما يتعلق بمهارات ومعارف ومتطلبات الطلاب والخريجين، وأهمية تعريف الطلاب بالوظائف والتخصصات المستحدثة بسوق العمل، والمعايير الجديدة لاختيار الوظائف المرتبطة بالكليات النظرية والعملية وتدريبهم على اختيار الأنسب لدراستهم وقدراتهم.

هذا قد تم خلال المائدة عرض فكرة مختصرة عن مشروع المركز الجامعي للتطوير المهني وعمل حوار مفتوح حول "المهارات الأكثر طلبًا في القطاعات المختلفة بالسوق المصري لتوفير فرص عمل لخريجي جامعة المنوفية.

كما تم استعراض أنشطة مركز الجامعة للتطوير المهني، من تدريبات للطلاب وورش عمل وتوظيف للخريجين، كما تم التعرف على مقترحات أصحاب الأعمال لمواكبة توجهات سوق العمل وفرص العمل المستحدثة، وسبل التعاون بين الجامعة وسوق العمل لتحقيق الإعداد الأمثل لطلاب وخريجي الجامعة وتوفير التدريب اللازم لهم.

كما وجه الحضور الشكر لرئيس الجامعة، وأكدا علي دور الجامعة في تدريب وإعداد الخريجين لسوق العمل وضرورة تعميم مراكز التدريب بالكليات وإدخال مجالات جديدة في التدريب وفقا لمتطلبات سوق العمل، مشيدين بدور الجامعة في خدمة المجتمع والإهتمام بالطلاب أثناء الدراسة وبعد التخرج.