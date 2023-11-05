طارق رسلان: نطالب بإصدار السندات الخضراء وحملات إعلامية حول سوق الكربون

قدم النائب طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، نائب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، الشكر للنائب عمرو عزت بشأن الدراسة المقدمة منه حول "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون-ضريبة الكربون)".

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون-ضريبة الكربون)".

وقال النائب طارق رسلان: "الدراسة شاملة ووافية، توقيتها مهم خاصة في ظل الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد من أزمات اقتصادية ومواجهة الدولة للعديد من التحديات الداخلية والخارجية، لافتا أن موضوع الدراسة يتماشى مع سياسة الدولة الفترة الحالية في دعم وتشجيع الصناعة والزراعة وما تطلبه ذلك إيجاد أفكار خارج الصندوق لدعم التنمية المستدامة خاصة في مجالات مصادر الطاقة التي بمثابة روح التنمية والاستثمار".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: كل هذا وبالإضافة إلى تعامل الدولة مع الأزمات التي تسبب استخدامات موارد الطاقة غير المتجددة مثل أزمة الكهرباء التي نعيشها حاليا وبذل الدولة أقصى جهدها لاحتواء هذه الأزمات.

وتابع النائب طارق رسلان: نقترح في حزب المؤتمر إصدر السندات الخضراء، ولا بد أن يسبق ذلك حملات إعلامية مبسطة للمواطنين حول أهمية الموضوع ومدى تأثيره على الأجيال القادمة، فضلا عن عمل حملات توعية تقوم على نشر الوعي المجتمعي عن أهمية التحول لاستخدام التكنولوجيا النظيفة، وأيضا السعي لخلق شراكات استثمارية مع دول ذات ريادة في أسواق الكربون.