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الأحد 05 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الصومالي ينفذ عمليات ضد مليشيات الشباب بمحافظة (بكول) جنوبي غربي البلاد

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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 نفذت قوات الجيش الصومالي، اليوم /الأحد/، عمليات عسكرية ضد مليشيات الشباب الإرهابية في مناطق بمحافظة (بكول) جنوب غرب البلاد.
وقال قائد اللواء التاسع من الفرقة 60 العميد يونس آدم حسن - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - إن "العمليات نفذت في مناطق وروين وورطتو وعيل لهلي وموريجابي بمحافظة بكول"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الصومالية طاردت الإرهابيين المختبئين هناك.
وأضاف حسن، أن ولاية جنوب الغرب ستبدأ قريبًا المرحلة الثانية من عمليات تحرير البلاد من الإرهاب التي أعلن عنها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مؤخرا.
 

الجيش الصومالى مليشيات الشباب بكول