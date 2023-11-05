برلمانى يطالب بعقد جلسة خاصة لتوعية المواطن بأهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

طالب النائب عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بعقد جلسة خاصة لتوعية المواطن بأهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون فى ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

وقال علم الدين: "أقترح أن يعقد المجلس جلسة خاصة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وتكون جلسة مذاعة فى جميع القنوات المرئية والمذاعة، وسيكون لها تأثير على المواطن بأهمية المشاركة وأن يدلى بصوته فى الصناديق الانتخابية وذلك من أجل صورة مصر أمام العالم".

فى سياق آخر، أشاد "علم الدين"، بالدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت حجاج، عن مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون، وقال إنه يوجه الشكر للنائب عمرو عزت حجاج وإن كان يتحفظ على موضوع الضريبة، ويتفق مع أهمية موضوع السوق الطوعي للكربون.