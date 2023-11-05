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الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

كامل الوزير : إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة و34 محورا علي النيل

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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قال الفريق كامل الوزير وزير النقل اليوم أنه تم إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة وإنشاء عدد 34 محور جديد علي النيل وإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق جديد في قطاع الطرق والكباري وذلك خلال كلمته في الجلسة الرئيسية للدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا TransMEA2023.
وأنطلق اليوم الاحد الموافق 5 نوفمبر  فعاليات  المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا 2023Trans-MEA والذي يقام تحت رعاية  عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من  5  إلى 8 نوفمبر 2023 تحت شعار "  توطين صناعة وسائل النقل في مصر ".

ويقام المعرض في إطار الاهتمام الكبير  الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وحيث تقوم وزارة النقل حاليًا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري ) خلال الفترة من ( 2014-2024 ) باستثمارات 2 تريليون جنيه.
 

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