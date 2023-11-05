انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي المصري 2 ديسمبر المقبل

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يوم السبت الموافق 2 ديسمبر المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءًا

وتم توجيه الدعوة للأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ، ولائحة النظام الأساسي للنادي وذلك بمقر النادي ( فرع الضواحي 1- النادي الاجتماعي )

لمناقشة جدول الأعمال التالي :

البند الأول : التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد في 2022/8/29.

البند الثاني : النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

البند الثالث : اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2023/6/30 ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة والتي تنتهي في 2024/6/30.

البند الرابع : تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

البند الخامس : النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد القانوني طبقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.