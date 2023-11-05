إحنا مش بنيجى نهزر.. بيومى فؤاد يعلق على إنسحاب الفنان محمد سلام

إستنكر الفنان بيومى فؤاد موقف إنسحاب الفنان محمد سلام ، أحد أبطال العرض المسرحى "زواج إصطناعى"، والذى تم عرضة بالمملكه العربيه السعوديه، حيث ظهر سلام بفيديو على صفحته الشخصية قبل العرض بيوم واحد، معلناً إنسحابه تضامناً مع الشعب الفلسطينى.

وعلق بيومى فؤاد على الواقعه من خلال خشبة المسرح، وأكد "من حقك تنسحب ولكن مش من حقك تسيئ لفنك، إحنا مش بنيجى نهزر ونضحك بس، إحنا بنقدم فن محترم".

وتابع فؤاد "شرف ليا التواجد هنا فى السعودية، والشغل مع الجمهور السعودى، ولما أخرج ويتصور معايا رجل سعودية أو سيده سعوديه عشان أنا فنان مصرى، ده شرف ليا ولبلدى مصر" .

وإختتم فؤاد "لو احنا بنهزر ونضحك الناس بس، كان زمان الناس كلها من ايام نجيب الريحاني لحد محمد أنور يروحوا ينتحروا بقى، لو دى النظره للفن، أنا لازم ادعم محمد أنور إللى انقذ الموقف".

يذكر أن الفنان محمد سلام كان قد اعتذر عن الاشتراك فى العرض المسرحى "زواج إصطناعى"، والمعروض ضمن فعاليات موسم الرياض، وكان إستنكر سلام عدم إلغاء موسم الرياض والعرض المسرحى تضامناً مع الشعب الفلسطينى.