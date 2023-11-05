محادثات بين الرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية الأمريكي في رام الله

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إلى رام الله، للاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويجرى "بلينكن"، محادثات مع الرئيس الفلسطيني حول آخر تطورات الصراع الدائر بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

وفى وقت سابق اجتمع "بلينكن"، أمس السبت، في العاصمة الأردنية عمّان، مع وزراء خارجية عرب، بشأن غزة.

وحثّ الوزراء العرب خلال الاجتماع واشنطن على "إقناع إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار"، واقترحت واشنطن هدنة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

كما التقى "بلينكن"، مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في الأردن، وأعرب خلال لقائه، عن قلقه العميق بسبب تبادل إطلاق النار على حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل، بحسب وكالة "رويترز".

وشدد "بلينكن"، على أهمية ضمان عدم امتداد الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى أي مكان آخر.