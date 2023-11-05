محافظ الشرقية يتفقد النقطة الوسيطة بالغار ويُتابع أعمال نقل المخلفات للمدفن الصحي

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم النقطة الوسيطة بالغار بمركز الزقازيق لمتابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة بمعرفة وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع رئاسة مركز الزقازيق وذلك لتخفيف الإنبعاثات البيئية والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق باستمرار متابعة أعمال وحدة التدخل السريع وتكثيف ورديات العمل الصباحية والمسائية على مدار اليوم لسرعة الإنتهاء من رفع تراكمات القمامة من النقطة الوسيطة بالغار والتي تشمل مناطق (الغار - العصلوجي - حي مبارك - شارع فاروق) ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة حفاظاً على الصحة العامة لأهالي القرية ولتخفيف الانبعاثات البيئية والحفاظ على صحة وسلامه المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بوضع خطة للتخلص من المقالب العشوائية، ورفع ما بها من مخلفات بناء وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة، والبدء في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والمحافظة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة وخلق جو صحي لأبناء المحافظة.

رافق المحافظ المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق و محمد صلاح مدير وحدة التدخل السريع بالمحافظة.