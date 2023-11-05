مراد مكرم يشوق جمهوره بسؤال من القاتل من مسلسل "صوت وصورة"

شارك الفنان مراد مكرم الجمهور حاله من التشويق، ضمن أحداث مسلسل "صوت وصورة"، وذلك بتوجيه سؤال للمتابعين عن قاتل عصام الصياد.

وعلق بمنشور على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، بصوره من أحداث المسلسل ووجه سؤال للمتابعين "ياترى صاحب الفيلا هو إللى قتل عصام الصياد بعد الرسالة إللى بعتها".

تفاعل الجمهور بشكل كبير على المنشور وبدأت الإجابات بالتوقعات، ما بين مؤيد ومعارض ومنهم من طرح أسماء اخرى، دون رد من الفنان مراد مكرم.

مسلسل صوت وصوره بطولة حنان مطاوع، مراد مكرم، نجلاء بدر، صدقى صخر، ولاء الشريف، وليد فواز، والإخراج محمود عبدالتواب.



يذكر أن الفنان مراد مكرم إعلامى ويقدم العديد من البرامج أبرزها "الاكيل"، ثم توجه لعالم الفن وقدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة أبرزها "كلبش، علاقة مشروعة، الغرفة ٢٠٧، صوت وصورة" وغيرها العديد.