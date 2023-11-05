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الأحد 05 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ماس كهربائي وراء مصرع ربة منزل وأبنائها الثلاثة وإصابة زوجها في الطالبية

الضحايا
الضحايا
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في واقعة وفاة ربة منزل وأطفالها الثلاثة وإصابة الأب في حريق شقة سكنية بشارع البطل من ترسا بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة، أن ماساً كهربائياً بأحد الوصلات الداخلية للثلاجة سبب نشوب الحريق والذي ألتهم محتويات الشقة وتسبب في وفاة ثلاثة وإصابة الرابع.

تلقى الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع البطل من ترسا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق التهم شقة سكنية ونتج عن الحريق مصرع ربة منزل تدعي "علياء السيسي" وأطفالها الثلاثة "لوجي، عمر، فؤاد" وأصيب الأب "شمس" بحروق من الدرجة الثانية جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفر تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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