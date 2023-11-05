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الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إقلاع الطائرة الـ13 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش لإغاثة غزة

الجسر الجوي الكويتي
الجسر الجوي الكويتي لإغاثة قطاع غزة
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أقلعت الطائرة الإغاثية الـ 13 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، متجهة إلى مطار مدينة العريش الدولي، وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي ـ في تصريح له عقب إقلاع الطائرة ـ تضامن الكويت مع الأشقاء في قطاع غزة وعزمها على مواصلة تقديم المعونة العاجلة اللازمة لإنقاذ ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية، وتلبية متطلبات الحياة الضرورية.

وقال إن الكويت من الدول السباقة في تقديم الدعم الإنساني لهم لتخفيف معاناتهم من اعتداءات قوات الاحتلال السافرة التي عمدت على تدمير كل مناحي الحياة وخلفت آلاف القتلى والجرحى، مشددا على أن الهلال الأحمر الكويتي سيكثف جهوده في تقديم المساعدة والعون للمتضررين بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

من جهته، قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجمعية خالد الزيد" إن الجمعية حريصة على صلاحية المواد الطبية والغذائية المرسلة، مؤكدا أن صلاحيتها تتراوح ما بين طويلة الأمد وأقلها يمتد لستة أشهر مقبلة".

وأشار إلى أن الجمعية تعمل من خلال التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني عبر اطلاع يومي على كافة الاحتياجات الطبية والغذائية المطلوبة لتوفيرها على طائرات الجسر الجوي الكويتي الإغاثي إلى جانب التنسيق مع سفارة دولة الكويت في مصر لإدخال المساعدات بشكل عاجل.

الجسر الجوي الكويتي غزة مطار العريش