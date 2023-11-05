تعرف على حكام مباريات اليوم في الجولة السادسة لـ الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء أطقم الحكام المكلفة بإدارة مباريات اليوم الأحد، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام إدارة الإسماعيلي وطلائع الجيش إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة الدولي محمد معروف، ويعاونه عمر فتحي مساعد أول، ومحمود حسين مساعد ثاني، وعاطف حسين حكم رابع، بجانب أحمد الغندور حكم فيديو، وأحمد حمدي مساعد حكم فيديو.

واسندت لجنة الحكام مباراة فيوتشر وإنبي إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة السيد شعبان، ويعاونه مصطفى عطية مساعد أول، وصالح محمد عفيفي مساعد ثاني، وحسني سلطان حكم رابع، بجانب محمد سلامة حكم فيديو، وأحمد حامد فهيم مساعد حكم فيديو.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة المصري والبنك الأهلي إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة هشام القاضي، ويعاونه خالد حسين مساعد أول، وحاتم علام مساعد ثاني، وإبراهيم محمد حكم رابع، ومصطفى مدحت حكم فيديو، وعلاء صبري مساعد حكم فيديو.