اليوم.. إعلان قائمة منتخب الشباب استعدادا لدورة شمال أفريقيا

يعلن الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض، اليوم الأحد، أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة الصغار، المقرر انطلاقه غدا الإثنين بأحد الفنادق بمدينة نصر، استعدادًا للمشاركة في دورة شمال أفريقيا بتونس.

ومن المقرر، أن يستدعي وائل رياض 26 لاعبا للانضمام لمعسكر منتخب الشباب، الذي يستمر حتى موعد السفر إلى تونس يوم 11 نوفمبر الجاري.

وعقد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة وائل رياض بمقر الاتحاد، للاطمئنان على استعدادات المنتخب لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكد جمال علام في كلمته للجهاز، أن مجلس إدارة الاتحاد لديه ثقة كبيرة في هذا المنتخب لتحقيق انجاز للكرة المصرية لذا سيعمل المجلس على توفير كل الإمكانات لإنجاح هذا الجيل الذي يضم عناصر مميزة، مطالبًا بمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين واختيار العناصر الأفضل لتمثيل منتخب مصر.