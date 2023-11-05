صحيفتان إماراتيتان: أبوظبي تسعى لبذل الجهود لوقف إطلاق النار في غزة

الأحد 05/نوفمبر/2023 - 09:10 ص

أكدت صحيفتا (الاتحاد) و(الخليج) الإماراتيتان، أن أبوظبي تسعى لبذل الجهود من أجل الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، في ظل التصعيد المتواصل للتطرف والتوتر والعنف في المنطقة، وما نتج عنه من تدهور في الأوضاع الإنسانية التي تتطلب التكاتف لتعزيز الاستجابة لاحتياجات المدنيين المتضررين من الأزمة الراهنة، وتأمين تدفق آمن ومستدام وبوتيرة متسارعة للمساعدات الإغاثية والطبية.

من جانبها، ذكرت صحيفة (الاتحاد) - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "آفاق للتهدئة" - أنه ضمن التحركات الإماراتية الفاعلة في هذا الإطار، شارك وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في اجتماع تنسيقي مع وزراء خارجية عرب، واجتماع مشترك لهم مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، من أجل إيجاد آفاق للتهدئة، وتخفيف حدة التوترات، بما يسهم في منع اتساع دائرة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.

وأشارت صحيفة (الخليج) تحت عنوان "دبلوماسية مكثفة لوقف الحرب" إلى الدور الدبلوماسي المشرف الذي تلعبه دولة الإمارات في الأمم المتحدة بصفتها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن، حيث انتصرت مبادراتها ومداخلاتها للشعب الفلسطيني ولضرورة حمايته ووقف العدوان عليه، مؤكدة أن تكثيف الجهود مطلوب بقوة لإنهاء الحرب على غزة، والضغط على إسرائيل حتى تستجيب للنداءات العربية والدولية، لإنهاء هذه الأزمة.