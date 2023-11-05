وزيرة الداخلية البريطانية تقترح تقييد استخدام "خيام المشردين" في الشوارع

اقترحت وزيرة الداخلية في حكومة المحافظين البريطانية، سويلا برافرمان،السبت قوانين جديدة لتقييد استخدام الخيام من قبل المشردين في الشوارع، حيث قالت إن الكثيرين يعتبرونها "مجرد خيار لأسلوب الحياة".

وأعلنت وزيرة الداخلية في حكومة المحافظين - حسبما نقلت شبكة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية اليوم - أنها تخطط لفرض عقوبات جديدة في إنجلترا وويلز على المشردين، الذين تعتقد السلطات أنهم رفضوا عروض المساعدة.

وأوضحت الشبكة أن آرائها شهدت - بالفعل - رد فعل عنيفا وواسع النطاق من الجمعيات الخيرية والسياسيين من الأحزاب المعارضة.

وكانت سويلا برافرمان قد كتبت - في وقت سابق على "إكس - توتير سابقا" - "لا ينبغي لأحد في بريطانيا أن يعيش في خيمة في شوارعنا. هناك خيارات للأشخاص الذين لا يريدون أن يناموا في العراء".