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الأحد 05 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تظاهرات حاشدة بساحة الحرية قرب البيت الأبيض تضامنًا مع فلسطين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تظاهر آلاف في العاصمة الأمريكية (واشنطن) أمس السبت، مطالبين بوقف إطلاق النار في ظل تدهور الوضع الإنساني في غزة.

وأوضحت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية أن حشدا من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، تجمعوا في ساحة الحرية في العاصمة الأمريكية، داعين إلى وقف إطلاق النار في غزة، وطالبوا كذلك بوقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل.

وامتلأت ساحة الحرية - الواقعة بالقرب من ناشونال مول والبيت الأبيض - بالكامل تقريبا بالمتظاهرين، الذين كانوا يرتدون ملابس حمراء وخضراء وسوداء، ويلوحون بالأعلام الفلسطينية.

وانتقد المتظاهرون، تعامل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن; مع الأزمة في غزة، محذرين من أنهم لن يدعموه مرة أخرى في انتخابات عام 2024; إذا لم يدعو إلى وقف إطلاق النار في الحرب.

فلسطين أمريكا تظاهرات