خلل في الكهرباء.. انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل أحذية بمنشأة القناطر

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل محل أحذية بقرية المنصورية التابعة لمركز منشية القناطر، ورفع الآثار المادية للحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق.



وأفادت التحريات أن السبب في الحريق هو تطاير "شرز" كهربائي؛ بسبب خلل اسلاك الكهرباء أدى إلى إحراق المحل، ولا توجد إصابات جراء الحريق.



كان المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل أحذية بقرية المنصورية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وبالفحص تبين أن ماسًا كهربائيًا بأحد الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.