تضامنًا مع فلسطين| افتتاح معرض «في الوجدان» بنقابة التشكيليين.. صور

افتتحت نقابة التشكيليين بدار الأوبرا المصرية، المعرض الجماعي "في الوجدان"؛ تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وذلك مساء أمس السبت الموافق 4 نوفمبر 2023، بالقاعة المستديرة بمقر النقابة.

وحضر المعرض كلًا من: الفنان عبد السلام عيد، والفنانة ميرفت السويفي، والفنان نبيل وهبة، والفنان مصطفى الفقي، والفنان محمد عبلة، والأستاذة ماجدة حجي، والمهندس أسامة حجي (عائلة الفنان محمد حجي)، والفنان طارق الكومي، والفنان أحمد عبد الكريم، والفنانة حنان سمير، والفنان مدحت أحمد، ولفيف من الفنانين وأعضاء النقابة.

وشارك في المعرض عدد كبير من الفنانين الذين تتباين أعمارهم واتجاهاتهم ومدارسهم الفنية، حيث نشهد أعمال ما يقرب من 70 فنانًا تتنوع بين الرسم والتصوير والنحت.

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