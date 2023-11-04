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السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإسباني.. ليفاندوفسكي وفيليكس يقودان هجوم برشلونة أمام سوسيداد

ليفاندوفسكي وفيليكس
ليفاندوفسكي وفيليكس
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أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي الذي يخوض به مواجهة ريال سوسيداد، في إطار منافسات الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال سوسييداد المباراة على ملعب "أنويتا"، في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الليجا.

واعتمد تشافي على البولندي روبرت ليفاندوفسكي لقيادة الهجوم إلى جانب البرتغالي جواو فيليكس ويعاونهم من الخلف كل من جافي وإلكاي جوندوجان.

ويبدأ برشلونة المباراة أمام ريال سوسيداد بالبتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جوليس كوندي - رونالد أراوخو - إينييجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: جافي - فيرمين لوبيز - إلكاي جوندوجان - جواو كانسيلو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - جواو فيليكس.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 في حين يتصدر جيرونا برصيد 31 نقطة، ويأتي ريال سوسيداد في المركز السادس برصيد 19 نقطة.

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