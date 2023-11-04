ماس كهربائي يتسبب في حريق محل أحذية بمنشأة القناطر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب داخل محل أحذية بقرية المنصورية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل أحذية بقرية المنصورية بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وبالفحص تبين أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.