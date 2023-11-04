الولايات المتحدة تُحيي الذكرى الـ 44 للاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران

أحيت الولايات المتحدة، اليوم السبت، الذكرى الـ 44 للاستيلاء على السفارة الأمريكية في العاصمة الإيرانية (طهران).

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت "اليوم يصادف مرور 44 عاما على قيام أتباع آية الله الخميني باحتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين كرهائن في سفارتنا في طهران واحتجازهم في ظروف مروعة لأكثر من عام".. مضيفا:"نحن ممتنون لدبلوماسيينا الذين خدموا في طهران ولجميع الدبلوماسيين الأمريكيين الذين يعملون كل يوم لتعزيز مصالحنا في المواقف الخطيرة حول العالم".

وتابع: "في شهر سبتمبر الماضي، شعرنا بسعادة غامرة عندما جمعنا خمسة أمريكيين بأحبائهم بعد إطلاق سراحهم من أسر النظام الإيراني، وبينما نحتفل بالإفراج عنهم ومغادرة اثنين من أفراد أسرهم من إيران الذين مُنعوا من مغادرة البلاد؛ فإننا ندين استمرار إيران في احتجاز مواطنين أجانب لاستخدامهم كورقة مساومة".