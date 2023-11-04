مانشستر سيتي يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بسداسية في شباك بورنموث

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على ضيفه بورنموث، بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، على ملعب الاتحاد في إطار منافسات الجولة الـ11 الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح جيريمي دوكو أهداف الفريق السماوي في الدقيقة 30 وأضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 33 وسجل مانويل أكانجي الهدف الثالث في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، سجل فيل فودين الهدف الرابع في الدقيقة 64 وأحرز برناردو سيلفا الهدف الخامس في الدقيقة 83 واختتم ناثان آكي الأهداف الستة في الدقيقة 88، في حين سجل بورنموث هدفا شرفيا عن طريق لويس سينيستيرا في الدقيقة 74.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة أمام بورنموث بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس

خط الدفاع: كايل والكر - مانويل أكانجي - ناثان أكي - جون ستونز

خط الوسط: رودريجو هيرنانديز - برناردو سيلفا - ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: جوليان ألفاريز - جيريمي دوكو- إيرلنج هالاند

بهذا الفوز، احتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 27 نقطة فيما تجمد رصيد بورنموث عند 6 نقاط في المركز السابع عشر.