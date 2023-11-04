الدوري الإنجليزي.. ساكا يقود هجوم آرسنال أمام نيوكاسل

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتضن ملعب "سانت جيمس بارك" معقل نيوكاسل المباراة التي تقام في تمام السابعة والنصف مساء، في إطار الجولة الحادية عشرة من البريمييرليج.

واعتمد أرتيتا على بوكايو ساكا لقيادة الهجوم إلى جانب إدوارد نيكيتاه وجابرييل مارتينيلي فيما غاب ليوناردو تروسارد وجابريل جيسوس عن التشكيل.

ليوناردو تروسارد جابريل جيسوس

ويبدأ أرسنال المباراة أمام نيوكاسل بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس- بنجامين وايت.

خط الوسط: ديكلان رايس - جورجينهو - كاي هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - ليوناردو تروسارد - جابريل جيسوس.

ويحتل أرسنال وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة خلف توتنهام المتصدر بنقطتين، وفي حال فوزه الليلة سيرتقى إلى صدارة البريمييرليج مؤقتا، فيما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز السابع برصيد 17 نقطة.

