أمادو انياص يقود هجوم المقاولون أمام الأهلي في الدوري

أعلن الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب التشكيل الأساسي للقاء الأهلي الذى ينطلق بعد قليل على استاد عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن مواجهات الأسبوع السادس لمسابقة الدورى الممتاز.

وجاءت تشكيل الذئاب الأساسي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أحمد شيمي ولؤي وائل وفاروقا نور الدين أحمد علاء.

خط الوسط: محمد شوقي غريب وعمار حمدي وجوزيف إشايا وأحمد فوزي.

خط الهجوم: أمادو انياص وعبد الرحمن جبنة.

يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد نقطتين بعدما لعب ذئاب الجبل 5 لقاءات تعادل مرتين وخسر ثلاث مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11.

يحتل الأهلى المركز العاشر فى جدول الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض مباراتين حقق الفوز فيهما، وسجل لاعبوه 7 أهداف، وتلقت شباكه هدفاً وحيداً، ومازالت لديه 3 مباريات مؤجلة.