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السبت 04 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قائمة البنك الأهلي لمواجهة المصري فى الدورى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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اختار طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 24 لاعبا للسفر إلي برج العرب استعدادا لمواجهة المصري ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها غدا الأحد ويستضيفها ستاد برج العرب 
 جاءت القائمة علي النحو التالي:
حراسة المرمي 
محمد أبوجبل، أحمد صبحى، حسن شاهين 
خط الدفاع 
أيمن أشرف، سعيدو سيمبوري، اسحاقو يعقوبو، محمود الجزار، معاذ الحناوي، محمد بسيوني ،أمير مدحت ، عاصم صلاح 
خط الوسط 
محمد فتحي، محمود سيد، أحمد النادرى، عماد فتحى، أحمد سعيد، احمد مدبولى، احمد ياسر، إبراهيم حسن، محمود قاعود، جريندو ، سيرجى اكا 
خط الهجوم 
كريم بامبو، أسامة فيصل.

طارق مصطفى الأهلى البنك الأهلي محمد أبوجبل